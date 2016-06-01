Постеры
Material: МДФ
Width см: 45
Depth см: 2
Height см: 45
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Постеры
Material: МДФ
Width см: 45
Depth см: 2
Height см: 45
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Корпуса системного блока ZALMAN
<Middle Tower, ATX, micro-ATX, без БП, стандарт ATX12V, отсеки внутр. 6x3.5", отсеки внешн. 2x3.5/2.5", 1x5.25", порты: 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, вент. 120мм сверху х1, сзади х1, спереди х1, сбоку 80мм x2>
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Набор салфеток "Ажурные" включает в себя 6 салфеток, выполненных из винила и оформлены кружевным узором. Преимущества салфеток состоят в том, что они достаточно легко оттираются от загрязнений, не нуждаются в глажке и при этом всегда украшает стол своим внешним видом. Вы можете использовать салфетки для декорирования стола, комода, журнального столика. В любом случае они добавят в ваш дом стиля, изысканности и неповторимости и уберегут мебель от царапин и потертостей.
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Бижутерия
Артикул 5406222
Покрытие Серебрение с оксидированием
Принадлежность: Драгоценности
Основной материал: Бижутерный сплав
Страна - производитель ткани: Россия, г. Приволжск
Вид товара: Бижутерия
Материал: Бижутерный сплав
Покрытие: Серебрение с оксидированием
Вставка: Без вставки
Габариты, мм (Длина*Ширина*Высота): 27*13,5*4
Длина: 5
Ширина: 5
Высота: 3
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Цвет: черный
Тип: Шарф
Возраст: Взрослый
Пол: Женский
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Кардиганы
Уютный кардиган с большим шалевым воротником и длинными рукавами. Застежка на большие пуговицы и кнопки. Слегка асимметричные полочки. Без карманов. Длина 72-80 см в соответствии с размерами.
Цвет: красный
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Шкатулка декоративная ПЕТУШОК НА ЧАШЕЧКЕ арт.42084 с фигуркой на крышке (полирезина) / 10.5х6.2х14см
Ширина мм: 150
Глубина мм: 70
Высота мм: 100
Вес г: 245
Возраст от месяцев: 60
Возраст до месяцев: 144
Пол: Унисекс
Возраст: Детский
SKU: 5017694
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Сапоги
Материал подошвы: мехСтрана дизайна: ИталияАртикул: I1951Материал верха: замшаЦвет: черныйМатериал подкладки: мехПол: ЖенскийСтрана производства: ИталияМатериал стельки: тэпВысота каблука: танкетка - 10 см
Тип: Сапоги
Пол: Жен.
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Шампунь дерматологический. При жирной себорее и для укрепления волос. С микрокапсулами масла семям черной смородины
Специальный дерматологический шампунь против перхоти с микрокапсулами масла семян черной смородины оказывает активное профилактическое действие против жирной себореи. Ценное масло семян черной смородины, заключенное в микрокапсулу, позволяет использовать его с максимальным эффектом. Оно обеспечивает полноценный уход за волосами, нормализуя водно-липидный баланс кожи, снижает активность секрета сальных желез. Общее целебное действие шампуня значительно увеличивает повышенное содержание антисеборейного препарата – климбазола (1%).
Препарат Климбазол (Climbazol ®) подавляет рост грибков, вызывающих образование перхоти, препятствует ее возникновению.
Мыльный корень – это естественная, более щадящая основа для мытья волос, в отличие от используемой в обычных шампунях.
Дерматологический шампунь рекомендуется для профилактики жирной себореи и для укрепления волос.
Продукт прошел лабораторные испытания в ЦНИКВИ Минздрава России.
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Предлагаем вашему вниманию оригинальное издание "Самая стильная. Модная коллекция для вырезания". Из плотной обложки вырезается юная модница, а на страничках книжки можно найти и собрать для нее модные наряды и отправить бумажную подружку на бал, на прогулку в парк или на дискотеку. Соберите стильных подружек из модной коллекции для вырезания.
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Скретч карта Россия поможет ребенку изучать географию в процессе игры. С помощью монетки можно стереть верхний слой и создать свою карту - карту изученных городов.
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Bosch
Сабельная пила Bosch PSA 700 E 06033A7020
Конструкция: Ручная
Мощность (Вт): 710
Длина хода (мм): 20
Тип: Сабельная
Функции и возможности: Плавная регулировка скорости
Число ходов в минуту: 2700
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Наборы Crazy Loom. Цветные резиночки - это веселое развлечение для детей и взрослых. Весь мир с удовольствием плетет разнообразные украшения для себя и друзей. Присоединяйтесь и Вы! Цветные резиночки это уникальная возможность проявить свою фантазию и творческие способности!
Дополнительная информация:
В наборе:
- 300 резиночек,
- крючок,
- 15 замочков,
Набор резиночек для плетения "Неон" (300шт), Crazy Loom можно купить в нашем магазине.
Ширина мм: 170
Глубина мм: 116
Высота мм: 10
Вес г: 33
Возраст от месяцев: 72
Возраст до месяцев: 180
Пол: Женский
Возраст: Детский
SKU: 3998103
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Текстиль для спальни и гостиной
Двустороннее стеганое покрывало с наполнителем. Ткань: микрофибра. Наполнитель: 50% хлопок, 50% полиэстер. Плотность материала: 180 г/кв.м. Входит в состав коллекции текстиля для спальни Balance. Также в серии декоративные наволочки, шторы и тюль.
Ширина: 220
Высота: 240
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Платья
Размер BRAND: 3 года (98 см)
Размер BRAND: 4 года (104 см)
Цвет: чёрный
Пол: Женский
Возраст: Детский
Материал: None
Основная ткань: None
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Пластиковые кашпо
Вес: 0.400 кг;
Вес: 0.400 кг
Категория: Пластиковые кашпо
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Сумки
Описание: сумка закрывается на две пластиковые молнии. Модель состоит из двух самостоятельных отделений. Внутри одного отделения есть карман на молнии, в другом - карман для мобильного и открытый карман. Модель имеет ножки на дне, а так же карман на задней стенке. Сумка вмещает формат А4.Страна дизайна: ИталияАртикул: 14808A-W1 228/767 CFGAQСостав: натуральная кожаЦвет: серо-коричневыйРазмеры: 35,5х14х26 см, высота ручек - 26 смПол: ЖенскийСтрана производства: Китай
Тип: Сумка
Пол: Детск. девочки
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Колесные диски
Диаметр: 16
Ширина: 7
PCD: 5*112
ET: 37
DIA: 66.6
Цвет: S
Тип: Литой
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Столовые приборы
В этом наборе есть две ложечки, которые предназначены для жидкой пищи и для более плотного по консистенции прикорма. Изделия имеют продуманную форму и ограничитель. Ложки изготовлены из мягкого полимера, который полностью безопасен для контакта с нежной кожей малыша и не травмирует полость рта.
Бренд: Pigeon
Код товара: 90100205023
Артикул: 4578
Цвет производителя: белый
Страна-производитель: Япония
Возраст ребенка: от 6 месяцев
Состав набора: 2 ложки
Материал: полипропилен
Материал: пластик
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