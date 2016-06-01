Постер

ПостерПостеры<br><br><br>Material: МДФ<br>Width см: 45<br>Depth см: 2<br>Height см: 45Постеры


Material: МДФ
Width см: 45
Depth см: 2
Height см: 45

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Корпус системного блока ZALMAN Z11 Neo (Z11 NEO)

Корпус системного блока ZALMAN Z11 Neo (Z11 NEO)Корпуса системного блока ZALMAN<br>&lt;Middle Tower, ATX, micro-ATX, без БП, стандарт ATX12V, отсеки внутр. 6x3.5, отсеки внешн. 2x3.5/2.5, 1x5.25, порты: 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, вент. 120мм сверху х1, сзади х1, спереди х1, сбоку 80мм x2&gt;<br>Корпуса системного блока ZALMAN
&lt;Middle Tower, ATX, micro-ATX, без БП, стандарт ATX12V, отсеки внутр. 6x3.5", отсеки внешн. 2x3.5/2.5", 1x5.25", порты: 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, вент. 120мм сверху х1, сзади х1, спереди х1, сбоку 80мм x2&gt;


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Набор салфеток "Ажурные", цвет: слоновая кость, овальные, 30 х 45 см, 6 шт

Набор салфеток Ажурные, цвет: слоновая кость, овальные, 30 х 45 см, 6 шт811-133Набор салфеток Ажурные включает в себя 6 салфеток, выполненных из винила и оформлены кружевным узором. Преимущества салфеток состоят в том, что они достаточно легко оттираются от загрязнений, не нуждаются в глажке и при этом всегда украшает стол своим внешним видом. Вы можете использовать салфетки для декорирования стола, комода, журнального столика. В любом случае они добавят в ваш дом стиля, изысканности и неповторимости и уберегут мебель от царапин и потертостей.Набор салфеток "Ажурные" включает в себя 6 салфеток, выполненных из винила и оформлены кружевным узором. Преимущества салфеток состоят в том, что они достаточно легко оттираются от загрязнений, не нуждаются в глажке и при этом всегда украшает стол своим внешним видом. Вы можете использовать салфетки для декорирования стола, комода, журнального столика. В любом случае они добавят в ваш дом стиля, изысканности и неповторимости и уберегут мебель от царапин и потертостей.

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Подвеска бижутерия "5406222"

Подвеска бижутерия 5406222Бижутерия<br>Артикул 5406222<br>Покрытие Серебрение с оксидированием<br><br>Принадлежность: Драгоценности<br>Основной материал: Бижутерный сплав<br>Страна - производитель ткани: Россия, г. Приволжск<br>Вид товара: Бижутерия<br>Материал: Бижутерный сплав<br>Покрытие: Серебрение с оксидированием<br>Вставка: Без вставки<br>Габариты, мм (Длина*Ширина*Высота): 27*13,5*4<br>Длина: 5<br>Ширина: 5<br>Высота: 3Бижутерия
Артикул 5406222
Покрытие Серебрение с оксидированием

Принадлежность: Драгоценности
Основной материал: Бижутерный сплав
Страна - производитель ткани: Россия, г. Приволжск
Вид товара: Бижутерия
Материал: Бижутерный сплав
Покрытие: Серебрение с оксидированием
Вставка: Без вставки
Габариты, мм (Длина*Ширина*Высота): 27*13,5*4
Длина: 5
Ширина: 5
Высота: 3

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Шарф женский женский Converse An Con221 Sketchbook Black

Шарф женский женский Converse An Con221 Sketchbook Black<br><br>Цвет: черный<br>Тип: Шарф<br>Возраст: Взрослый<br>Пол: Женский

Цвет: черный
Тип: Шарф
Возраст: Взрослый
Пол: Женский

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Кардиган Janet&Joyce Klingel, цвет красный

Кардиган Janet&Joyce Klingel, цвет красныйКардиганы<br>Уютный кардиган с большим шалевым воротником и длинными рукавами. Застежка на большие пуговицы и кнопки. Слегка асимметричные полочки. Без карманов. Длина 72-80 см в соответствии с размерами.<br><br>Цвет: красныйКардиганы
Уютный кардиган с большим шалевым воротником и длинными рукавами. Застежка на большие пуговицы и кнопки. Слегка асимметричные полочки. Без карманов. Длина 72-80 см в соответствии с размерами.

Цвет: красный

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Шкатулка декоративная "ПЕТУШОК НА ЧАШЕЧКЕ" (10.5х6.2х14см)

Шкатулка декоративная ПЕТУШОК НА ЧАШЕЧКЕ (10.5х6.2х14см)Шкатулка декоративная ПЕТУШОК НА ЧАШЕЧКЕ арт.42084 с фигуркой на крышке (полирезина) / 10.5х6.2х14см<br><br>Ширина мм: 150<br>Глубина мм: 70<br>Высота мм: 100<br>Вес г: 245<br>Возраст от месяцев: 60<br>Возраст до месяцев: 144<br>Пол: Унисекс<br>Возраст: Детский<br>SKU: 5017694Шкатулка декоративная ПЕТУШОК НА ЧАШЕЧКЕ арт.42084 с фигуркой на крышке (полирезина) / 10.5х6.2х14см

Ширина мм: 150
Глубина мм: 70
Высота мм: 100
Вес г: 245
Возраст от месяцев: 60
Возраст до месяцев: 144
Пол: Унисекс
Возраст: Детский
SKU: 5017694

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Сапоги Loriblu

Сапоги LoribluСапоги<br>Материал подошвы:&nbsp;мехСтрана дизайна:&nbsp;ИталияАртикул:&nbsp;I1951Материал верха:&nbsp;замшаЦвет:&nbsp;черныйМатериал подкладки:&nbsp;мехПол:&nbsp;ЖенскийСтрана производства:&nbsp;ИталияМатериал стельки:&nbsp;тэпВысота каблука:&nbsp;танкетка - 10 см<br><br>Тип: Сапоги<br>Пол: Жен.Сапоги
Материал подошвы:&nbsp;мехСтрана дизайна:&nbsp;ИталияАртикул:&nbsp;I1951Материал верха:&nbsp;замшаЦвет:&nbsp;черныйМатериал подкладки:&nbsp;мехПол:&nbsp;ЖенскийСтрана производства:&nbsp;ИталияМатериал стельки:&nbsp;тэпВысота каблука:&nbsp;танкетка - 10 см

Тип: Сапоги
Пол: Жен.

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Серьги с аметистами, топазами, хризолитами из красного золота

Серьги с аметистами, топазами, хризолитами из красного золота<br>


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Шампунь дерматологический. При жирной себорее и для укрепления волос. С микрокапсулами масла семям черной смородины 300 мл

Шампунь дерматологический. При жирной себорее и для укрепления волос. С микрокапсулами масла семям черной смородины 300 млШампунь дерматологический. При жирной себорее и для укрепления волос. С микрокапсулами масла семям черной смородины<br>Специальный дерматологический шампунь против перхоти с микрокапсулами масла семян черной смородины оказывает активное профилактическое действие против жирной себореи. Ценное масло семян черной смородины, заключенное в микрокапсулу, позволяет использовать его с максимальным эффектом. Оно обеспечивает полноценный уход за волосами, нормализуя водно-липидный баланс кожи, снижает активность секрета сальных желез. Общее целебное действие шампуня значительно увеличивает повышенное содержание антисеборейного препарата &ndash; климбазола (1%).<br><br>Препарат Климбазол (Climbazol &reg;) подавляет рост грибков, вызывающих образование перхоти, препятствует ее возникновению.<br><br>Мыльный корень &ndash; это естественная, более щадящая основа для мытья волос, в отличие от используемой в обычных шампунях.<br><br>Дерматологический шампунь рекомендуется для профилактики жирной себореи и для укрепления волос.<br><br>Продукт прошел лабораторные испытания в ЦНИКВИ Минздрава России.<br>&nbsp;<br>Шампунь дерматологический. При жирной себорее и для укрепления волос. С микрокапсулами масла семям черной смородины
Специальный дерматологический шампунь против перхоти с микрокапсулами масла семян черной смородины оказывает активное профилактическое действие против жирной себореи. Ценное масло семян черной смородины, заключенное в микрокапсулу, позволяет использовать его с максимальным эффектом. Оно обеспечивает полноценный уход за волосами, нормализуя водно-липидный баланс кожи, снижает активность секрета сальных желез. Общее целебное действие шампуня значительно увеличивает повышенное содержание антисеборейного препарата &ndash; климбазола (1%).

Препарат Климбазол (Climbazol &reg;) подавляет рост грибков, вызывающих образование перхоти, препятствует ее возникновению.

Мыльный корень &ndash; это естественная, более щадящая основа для мытья волос, в отличие от используемой в обычных шампунях.

Дерматологический шампунь рекомендуется для профилактики жирной себореи и для укрепления волос.

Продукт прошел лабораторные испытания в ЦНИКВИ Минздрава России.
&nbsp;


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Шлифовальная машина Black&Decker KA330E

Шлифовальная машина Black&Decker KA330E<br>


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Самая стильная. Модная коллекция для вырезания. Выпуск 1

Самая стильная. Модная коллекция для вырезания. Выпуск 112296407Предлагаем вашему вниманию оригинальное издание Самая стильная. Модная коллекция для вырезания. Из плотной обложки вырезается юная модница, а на страничках книжки можно найти и собрать для нее модные наряды и отправить бумажную подружку на бал, на прогулку в парк или на дискотеку. Соберите стильных подружек из модной коллекции для вырезания.Предлагаем вашему вниманию оригинальное издание "Самая стильная. Модная коллекция для вырезания". Из плотной обложки вырезается юная модница, а на страничках книжки можно найти и собрать для нее модные наряды и отправить бумажную подружку на бал, на прогулку в парк или на дискотеку. Соберите стильных подружек из модной коллекции для вырезания.

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Геоцентр Скретч карта Россия

Геоцентр Скретч карта РоссияСкретч карта РоссияСкретч карта Россия поможет ребенку изучать географию в процессе игры. С помощью монетки можно стереть верхний слой и создать свою карту - карту изученных городов.<br>Скретч карта Россия поможет ребенку изучать географию в процессе игры. С помощью монетки можно стереть верхний слой и создать свою карту - карту изученных городов.


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Пила Bosch PSA 700 E 06033A7020

Пила Bosch PSA 700 E 06033A7020Bosch<br>Сабельная пила Bosch PSA 700 E 06033A7020<br><br>Конструкция: Ручная<br>Мощность (Вт): 710<br>Длина хода (мм): 20<br>Тип: Сабельная<br>Функции и возможности: Плавная регулировка скорости<br>Число ходов в минуту: 2700Bosch
Сабельная пила Bosch PSA 700 E 06033A7020

Конструкция: Ручная
Мощность (Вт): 710
Длина хода (мм): 20
Тип: Сабельная
Функции и возможности: Плавная регулировка скорости
Число ходов в минуту: 2700

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Набор резиночек для плетения "Неон" 300 шт, Crazy Loom

Набор резиночек для плетения Неон 300 шт, Crazy LoomНаборы Crazy Loom. Цветные резиночки - это веселое развлечение для детей и взрослых. Весь мир с удовольствием плетет разнообразные украшения для себя и друзей. Присоединяйтесь и Вы! Цветные резиночки это уникальная возможность проявить свою фантазию и творческие способности! <br><br>Дополнительная информация:<br><br>В наборе:<br>- 300 резиночек, <br>- крючок, <br>- 15 замочков, <br><br>Набор резиночек для плетения Неон (300шт), Crazy Loom можно купить в нашем магазине.<br><br>Ширина мм: 170<br>Глубина мм: 116<br>Высота мм: 10<br>Вес г: 33<br>Возраст от месяцев: 72<br>Возраст до месяцев: 180<br>Пол: Женский<br>Возраст: Детский<br>SKU: 3998103Наборы Crazy Loom. Цветные резиночки - это веселое развлечение для детей и взрослых. Весь мир с удовольствием плетет разнообразные украшения для себя и друзей. Присоединяйтесь и Вы! Цветные резиночки это уникальная возможность проявить свою фантазию и творческие способности!

Дополнительная информация:

В наборе:
- 300 резиночек,
- крючок,
- 15 замочков,

Набор резиночек для плетения "Неон" (300шт), Crazy Loom можно купить в нашем магазине.

Ширина мм: 170
Глубина мм: 116
Высота мм: 10
Вес г: 33
Возраст от месяцев: 72
Возраст до месяцев: 180
Пол: Женский
Возраст: Детский
SKU: 3998103

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Покрывало 220х240 см стеганое WESS Balance

Покрывало 220х240 см стеганое WESS BalanceТекстиль для спальни и гостиной<br>Двустороннее стеганое покрывало с наполнителем. Ткань: микрофибра. Наполнитель: 50% хлопок, 50% полиэстер. Плотность материала: 180 г/кв.м. Входит в состав коллекции текстиля для спальни Balance. Также в серии декоративные наволочки, шторы и тюль.<br><br>Ширина: 220<br>Высота: 240Текстиль для спальни и гостиной
Двустороннее стеганое покрывало с наполнителем. Ткань: микрофибра. Наполнитель: 50% хлопок, 50% полиэстер. Плотность материала: 180 г/кв.м. Входит в состав коллекции текстиля для спальни Balance. Также в серии декоративные наволочки, шторы и тюль.

Ширина: 220
Высота: 240

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Seltmann Weiden Orlando fine cream Uni Тарелка 26 см

Seltmann Weiden Orlando fine cream Uni Тарелка 26 см<br>


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Платье для девочки TF16679 чёрный To Be Too

Платье для девочки TF16679 чёрный To Be TooПлатья<br><br><br>Размер BRAND: 3 года (98 см)<br>Размер BRAND: 4 года (104 см)<br>Цвет: чёрный<br>Пол: Женский<br>Возраст: Детский<br>Материал: None<br>Основная ткань: NoneПлатья


Размер BRAND: 3 года (98 см)
Размер BRAND: 4 года (104 см)
Цвет: чёрный
Пол: Женский
Возраст: Детский
Материал: None
Основная ткань: None

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Кашпо круглое 8 л с декором "Хризантемы" с поддоном (модель 30801/97) (1134701)

Кашпо круглое 8 л с декором Хризантемы с поддоном (модель 30801/97) (1134701)Пластиковые кашпо<br>Вес: 0.400 кг;<br><br>Вес: 0.400 кг<br>Категория: Пластиковые кашпоПластиковые кашпо
Вес: 0.400 кг;

Вес: 0.400 кг
Категория: Пластиковые кашпо

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Сумка Palio

Сумка PalioСумки<br>Описание:&nbsp;сумка закрывается на две пластиковые молнии. Модель состоит из двух самостоятельных отделений. Внутри одного отделения есть карман на молнии, в другом - карман для мобильного и открытый карман. Модель имеет ножки на дне, а так же карман на задней стенке. Сумка вмещает формат А4.Страна дизайна:&nbsp;ИталияАртикул:&nbsp;14808A-W1 228/767 CFGAQСостав:&nbsp;натуральная кожаЦвет:&nbsp;серо-коричневыйРазмеры:&nbsp;35,5х14х26 см, высота ручек - 26 смПол:&nbsp;ЖенскийСтрана производства:&nbsp;Китай<br><br>Тип: Сумка<br>Пол: Детск. девочкиСумки
Описание:&nbsp;сумка закрывается на две пластиковые молнии. Модель состоит из двух самостоятельных отделений. Внутри одного отделения есть карман на молнии, в другом - карман для мобильного и открытый карман. Модель имеет ножки на дне, а так же карман на задней стенке. Сумка вмещает формат А4.Страна дизайна:&nbsp;ИталияАртикул:&nbsp;14808A-W1 228/767 CFGAQСостав:&nbsp;натуральная кожаЦвет:&nbsp;серо-коричневыйРазмеры:&nbsp;35,5х14х26 см, высота ручек - 26 смПол:&nbsp;ЖенскийСтрана производства:&nbsp;Китай

Тип: Сумка
Пол: Детск. девочки

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Кулер Zalman CNPS90F (Intel S775/S1155/S1156/AMD AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2)

Кулер Zalman CNPS90F (Intel S775/S1155/S1156/AMD AM2/AM2+/AM3/FM1/FM2)<br>


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Автодиск REPLICA MR48

Автодиск REPLICA MR48Колесные диски<br><br><br>Диаметр: 16<br>Ширина: 7<br>PCD: 5*112<br>ET: 37<br>DIA: 66.6<br>Цвет: S<br>Тип: ЛитойКолесные диски


Диаметр: 16
Ширина: 7
PCD: 5*112
ET: 37
DIA: 66.6
Цвет: S
Тип: Литой

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Набор ложек Pigeon для первого прикорма полипропилен, цвет: белый

Набор ложек Pigeon для первого прикорма полипропилен, цвет: белыйСтоловые приборы<br>В этом наборе есть две ложечки, которые предназначены для жидкой пищи и для более плотного по консистенции прикорма. Изделия имеют продуманную форму и ограничитель. Ложки изготовлены из мягкого полимера, который полностью безопасен для контакта с нежной кожей малыша и не травмирует полость рта.<br><br>Бренд: Pigeon<br>Код товара: 90100205023<br>Артикул: 4578<br>Цвет производителя: белый<br>Страна-производитель: Япония<br>Возраст ребенка: от 6 месяцев<br>Состав набора: 2 ложки<br>Материал: полипропилен<br>Материал: пластикСтоловые приборы
В этом наборе есть две ложечки, которые предназначены для жидкой пищи и для более плотного по консистенции прикорма. Изделия имеют продуманную форму и ограничитель. Ложки изготовлены из мягкого полимера, который полностью безопасен для контакта с нежной кожей малыша и не травмирует полость рта.

Бренд: Pigeon
Код товара: 90100205023
Артикул: 4578
Цвет производителя: белый
Страна-производитель: Япония
Возраст ребенка: от 6 месяцев
Состав набора: 2 ложки
Материал: полипропилен
Материал: пластик

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