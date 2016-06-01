Набор салфеток "Ажурные" включает в себя 6 салфеток, выполненных из винила и оформлены кружевным узором. Преимущества салфеток состоят в том, что они достаточно легко оттираются от загрязнений, не нуждаются в глажке и при этом всегда украшает стол своим внешним видом. Вы можете использовать салфетки для декорирования стола, комода, журнального столика. В любом случае они добавят в ваш дом стиля, изысканности и неповторимости и уберегут мебель от царапин и потертостей.



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